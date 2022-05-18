Видео учений украинских воинов с использованием бронемашин DZIK появилось в сети.

На видео видно использование польских легкобронированных машин DZIK (с польского "Дикий кабан") в оснащении украинской пехоты. Этот броневик производится польской компанией AMZ Кутно в нескольких версиях – для армии, полиции, грузовой и специально для Ирака под названием Ain Jaria-1.

Точное количество поставленных в Украину польских бронированных мобильных машин не разглашается, сообщает "Милитарный".

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Легкобронированная колесная машина DZIK оснащена стойкой для пулемета и пусковыми дымовой завесы. Салон рассчитан на перевозку шести или восьми военнослужащих.

Автомобиль создан на базе шасси SCAM S55/62. Конструкция кузова усилена сварными стальными пластинами. Все двери оснащены пуленепробиваемыми козырьками, а дополнительные козырьки расположены по обе стороны от задней двери.

Броня "Дзика" обеспечивает защиту от пуль калибра 7,62 мм. Автомобили Dzik оснащены турбодизельным двигателем мощностью 146 л. с. (107 кВт) с рабочим объемом 2797 см3.