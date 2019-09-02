Британський люксовий кросовер отримав балістичний захист від ательє Inkas, тоді як баварський броньовик є заводською моделлю.

Броньовані позашляховики користуються попитом у країнах з низьким рівнем права та високою корупцією, такі машини люблять диктатори і наркобарони, торговці зброєю та кримінальні авторитети. І чим дорожчим буде автомобіль, тим більше поваги він викликатиме у потенційних покупців.

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Мало який броньований позашляховик зможе позмагатись у рівні розкоші та ціні з новим Bentley Bentayga від авторитетної канадської компанії Inkas, що спеціалізується на захисті автомобілів від вогневих атак. Вартість броньованого Bentayga – 500 тисяч доларів.

За ці гроші покупець отримає розкішний автомобіль з найвищим рівнем захисту для цивільної техніки – CEN BR6, що відповідає класу VR6. Цей клас захисту передбачає стійкість кузову до пострілів з крупнокаліберної зброї та потужної снайперської гвинтівки типу ОСВ-96 з відстані у 50 метрів.

Фото: броньований Bentley Bentayga від Inkas / Inkas

Зовні броньовані Bentayga практично не відрізняється від стандартного позашляховика. Бронезахист приховано під кузовними панелями. Салон представляє собою розкішну “герметичну” капсулу, невразливу для автоматних черг, пострілів зі снайперської гвинтівки та вибухів гранат. Навіть шини цього автомобіля мають вогневий захист.

Під капотом – стандартний мотор W12 потужністю 600 кінських сил. Не вдаючись у деталі, Inkas повідомляє, що кросовер отримав потужніші гальма та підвіску, аби відповідати збільшеній масі. Скільки додаткових кіло заважила броня – не зазначено.



За доплату спеціалісти Inkas готові доповнити броне-кросовер корисними опціями: генератором димової завіси чи системою розпорскування мастила. Тож стартові півмільйона доларів легко перетворити на значно більшу суму.

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