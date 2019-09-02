Британский люксовый кроссовер получил баллистическую защиту от ателье Inkas, тогда как баварский броневик является заводской моделью.

Бронированные внедорожники пользуются спросом в странах с низким уровнем права и высокой коррупцией, такие машины любят диктаторы и наркобароны, торговцы оружием и криминальные авторитеты. И чем дороже будет автомобиль, тем больше уважения он будет вызывать у потенциальных покупателей.

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Мало какой бронированный внедорожник сможет посоревноваться в уровне роскоши и цене с новым Bentley Bentayga от авторитетной канадской компании Inkas, которая специализируется на защите автомобилей от огневых атак. Стоимость бронированного Bentayga – 500 тысяч долларов.

За эти деньги покупатель получит роскошный автомобиль с самым высоким уровнем защиты для гражданской техники – CEN BR6, что соответствует классу VR6. Этот класс защиты предусматривает устойчивость к кузову выстрелов из крупнокалибернои оружия и мощной снайперской винтовки типа ОСВ-96 с расстояния в 50 метров.

Фото: бронированный Bentley Bentayga от Inkas / Inkas

Внешне бронированные Bentayga практически не отличается от стандартного внедорожника. Бронезащита скрыта под кузовными панелями. Салон представляет собой роскошную “герметичную” капсулу, неуязвимую для автоматных очередей, выстрелов из снайперской винтовки и взрывов гранат. Даже шины этого автомобиля имеют огневую защиту.

Под капотом – стандартный мотор W12 мощностью 600 лошадиных сил. Не вдаваясь в детали, Inkas сообщает, что кроссовер получил более мощные тормоза и подвеску, чтобы соответствовать увеличенной массе. Сколько дополнительных кило завесила броня - не указано.

За доплату специалисты Inkas готовы дополнить броне-кроссовер полезными опциями: генератором дымовой завесы или системой разбрызгивания масла. Поэтому стартовые полмиллиона долларов легко превратить в гораздо большую сумму.

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