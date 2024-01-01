Броньований Lexus GX витримує вибух двох гранат та обстріл з автомата

Канадська компанія INKAS Armored Vehicle Manufacturing, якою керує етнічна українка, переобладнала перший Lexus GX 550 в броньований автомобіль. Причому бронювання вийшло малопомітним.

Під кузовними панелями – сертифікована балістична сталь і балістичне скло, які захищають пасажирів від пострілів боєприпасами, зіткнень і навіть вибухів гранат. Міцні 20-дюймові колеса транспортного засобу в поєднанні з системами INKAS runflat дозволяють броньованому Lexus GX 550 залишатися в робочому стані на довгих дистанціях, навіть якщо шини пробиті одним або кількома проколами.

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«Як перша компанія, яка бронювала Lexus GX 550, ми створили автомобіль, який пропонує найкращий у своєму класі захист, зберігаючи комфорт і вишуканість, якими відомий Lexus. Ще одна віха в галузі бронетехніки за нашими плечима», – говорить Маргарита Сімкіна, голова правління ІНКАС, українка, яка виїхала до Канади багато років тому та створила цю компанію.

Основні характеристики автомобіля: