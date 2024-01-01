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Броньований Lexus GX витримує вибух двох гранат та обстріл з автомата

Новий Lexus GX отримав броньовану версію від канадської компанії Inkas. Він захищений за класом BR6, а отже, може витримати обстріл із великокаліберних снайперських гвинтівок, автоматну чергу зі зброї калібром до 7.62 та одночасний підрив двох ручних гранат.
Броньований Lexus GX від Inkas: конструкція - Auto24

ФОТО: INKAS|

Броньований Lexus GX

Сергій Матусяк
logo20 грудня, 15:15
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Канадська компанія INKAS Armored Vehicle Manufacturing, якою керує етнічна українка, переобладнала перший Lexus GX 550 в броньований автомобіль. Причому бронювання вийшло малопомітним.

Під кузовними панелями – сертифікована балістична сталь і балістичне скло, які захищають пасажирів від пострілів боєприпасами, зіткнень і навіть вибухів гранат. Міцні 20-дюймові колеса транспортного засобу в поєднанні з системами INKAS runflat дозволяють броньованому Lexus GX 550 залишатися в робочому стані на довгих дистанціях, навіть якщо шини пробиті одним або кількома проколами.

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«Як перша компанія, яка бронювала Lexus GX 550, ми створили автомобіль, який пропонує найкращий у своєму класі захист, зберігаючи комфорт і вишуканість, якими відомий Lexus. Ще одна віха в галузі бронетехніки за нашими плечима», – говорить Маргарита Сімкіна, голова правління ІНКАС, українка, яка виїхала до Канади багато років тому та створила цю компанію.

Основні характеристики автомобіля:

  • Сертифікований балістичний захист: балістична сталь і скло, які пройшли лабораторні випробування, сертифіковано витримують напади з усіх боків. Броня інтегрована між оригінальним зовнішнім виглядом автомобіля та шасі, що забезпечує непомітне рішення для бронювання.
  • Система Runflat: забезпечує безпечну роботу навіть з проколотими шинами, забезпечуючи мобільність у критичних ситуаціях.
  • Інтер’єр: інтегровані броньовані компоненти, розроблені для поєднання з преміальним оздобленням Lexus
  • Універсальність: інтуїтивно зрозумілі технології водіння та здатність долати бездоріжжя GX 550 роблять його надійним вибором для будь-якої місцевості.
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