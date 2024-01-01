Бронированный Lexus GX выдерживает взрыв двух гранат и обстрел из автомата

ФОТО: ИНКАС|
Бронированный Lexus GX
Канадская компания INKAS Armored Vehicle Manufacturing, которой руководит этническая украинка, переоборудовала первый Lexus GX 550 в бронированный автомобиль. Причем бронирование получилось малозаметным.
Под кузовными панелями – сертифицированная баллистическая сталь и баллистическое стекло, которые защищают пассажиров от выстрелов боеприпасами, столкновений и даже взрывов гранат. Прочные 20-дюймовые колеса транспортного средства в сочетании с системами INKAS runflat позволяют бронированному Lexus GX 550 оставаться в рабочем состоянии на длинных дистанциях, даже если шины пробиты одним или несколькими проколами.
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"Как первая компания, которая бронировала Lexus GX 550, мы создали автомобиль, предлагающий лучшую в своем классе защиту, сохраняя комфорт и изысканность, которыми известен Lexus. Еще одна веха в области бронетехники за нашими плечами", – говорит Маргарита Симкина, председатель правления ИНКАС, украинка, которая уехала в Канаду много лет назад и создала эту компанию.
Основные характеристики автомобиля:
- Сертифицированная баллистическая защита: баллистическая сталь и стекло, которые прошли лабораторные испытания, сертифицировано выдерживают нападения со всех сторон. Броня интегрирована между оригинальным внешним видом автомобиля и шасси, что обеспечивает незаметное решение для бронирования.
- Система Runflat: обеспечивает безопасную работу даже с проколотыми шинами, обеспечивая мобильность в критических ситуациях.
- Интерьер: интегрированные бронированные компоненты, разработаны для сочетания с премиальным убранством Lexus
- Универсальность: интуитивно понятные технологии вождения и способность преодолевать бездорожье GX 550 делают его надежным выбором для любой местности.