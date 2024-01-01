Бронированный Lexus GX выдерживает взрыв двух гранат и обстрел из автомата

Канадская компания INKAS Armored Vehicle Manufacturing, которой руководит этническая украинка, переоборудовала первый Lexus GX 550 в бронированный автомобиль. Причем бронирование получилось малозаметным.

Под кузовными панелями – сертифицированная баллистическая сталь и баллистическое стекло, которые защищают пассажиров от выстрелов боеприпасами, столкновений и даже взрывов гранат. Прочные 20-дюймовые колеса транспортного средства в сочетании с системами INKAS runflat позволяют бронированному Lexus GX 550 оставаться в рабочем состоянии на длинных дистанциях, даже если шины пробиты одним или несколькими проколами.

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"Как первая компания, которая бронировала Lexus GX 550, мы создали автомобиль, предлагающий лучшую в своем классе защиту, сохраняя комфорт и изысканность, которыми известен Lexus. Еще одна веха в области бронетехники за нашими плечами", – говорит Маргарита Симкина, председатель правления ИНКАС, украинка, которая уехала в Канаду много лет назад и создала эту компанию.

Основные характеристики автомобиля: