Броньовик Akrep II отримав нову вежу: що змінилося

В теперішньому виконанні броньовик отримав вдосконалену башту від John Cockerill. За словами розробників, вона "ще більше покращує бойові та розвідувальні можливості" машини. Про новачка в номенклатурі Otokar повідомляє armyrecognition.com.

Експерти відносять Akrep II до машин універсального сегмента. Броньований двовісний автомобіль виділяється передовими системами озброєння та надзвичайною мобільністю, що робить його потрібним для різноманітних військових місій.

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Виняткова маневровість забезпечується системою повного приводу та опціональною задньою керованою віссю. Ці функції дозволяють машині легко переміщатися складною місцевістю, включаючи глибоку багнюку, сніг або воду, і долати природні перешкоди на полі бою.

При потребі водій броньовика може увімкнути крабовий хід, який дозволяє рухатися в діагональному напрямку – в такому режимі задні колеса (див. відео нижче) повернуті в той же бік, що і передні. Якщо передні та задні колеса повернути в протилежні сторони, то радіус повороту зменшується практично наполовину: задні колеса тягнуть автомобіль в один бік, а передні – в протилежний.

Здатність адаптуватися до складних умов робить Akrep II ідеальним вибором для збройних сил, яким потрібна розвідувальна машина, здатна працювати в екстремальних умовах.

Башта John Cockerilla вже отримала високу оцінку й визнається як грізна бойова платформа. Вона призначена для інтеграції різноманітних систем зброї, в т.ч. автоматичної гармати середнього калібру до 90 мм. Ця пушка має високу вогневу потужність й точність влучання.

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Добрим помічником прицільного вогню стала система стабілізації башти. Вона дозволяє вести прицільний вогонь навіть під час руху, а також здатність вести вогонь й вражати цілі в різних напрямках на короткій та дальній дистанціях.

Вежа Cockerill LCTS 90MP виділяється своєю здатністю підтримувати високу стабільність і безпеку завдяки низькій віддачі, що робить її ідеальною для легких стрілецьких платформ. Гармата використовує осколково-фугасні боєприпаси та має ефективні засоби боротьби з бронею, що робить її добре придатною для різних бойових сценаріїв, включаючи збройні розвідувальні місії. Ця турельна система широко розгорнута по всьому світу, на озброєнні перебуває понад 300 одиниць.

Експозиція турецького виробника Otokar на виставці SAHA EXPO 2024. Фото: Otokar

Akrep II розрахований на екіпаж з трьох осіб (водій, командир і навідник) і має загальну вагу 15 500 кг. Завдяки довжині 5,9 метра, ширині 2,5 метра та висоті корпусу 1,97 метра в поєднанні з дорожнім просвітом 400 мм автомобіль зберігає низький профіль, забезпечуючи відмінні характеристики на землі.

Легкий броньований автомобіль Akrep II 4X4 доступний у кількох конфігураціях силової установки, включаючи дизельну, гібридну та електричну (див. відео нижче) версії. Таке ви конання задовольняє конкретні експлуатаційні потреби, зменшує теплові та акустичні характеристики транспортного засобу, що особливо важливо для невидимих і розвідувальних місій.

Дизельна версія оснащена двигуном потужністю 360 кінських сил і 6-ступеневою автоматичною коробкою передач, що забезпечує надійну роботу в складних умовах. У будь-якому виконанні автомобіль має низку стандартних функцій, таких як центральна система накачування шин, радіальні шини зі вставками Run-Flat, антиблокувальна система гальм (ABS), системи кондиціонування повітря та опалення, п'ятиточкові ремені безпеки та покращена система огляду для водія.

Додаткові функції включають технологію Drive-by-Wire, систему фільтрації NBC (ядерної, біологічної, хімічної), лебідку з самовідновленням і систему обізнаності про ситуацію на 360°, що забезпечує повну видимість на полі бою.

Окрім Akrep II, Otokar демонструє на виставці автомобілі Cobra II, Ural, Arma 8x8 та Arma 6x6. Як відомо, бронеавтомобілі Cobra вже стоять на озброєнні українських військ і воюють проти російських окупантів (див. відео внизу). Щоправда, в якій кількості вони присутні, не повідомляється.