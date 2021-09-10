У травні цього року 31-річний британець вирішив проїхати по рейках на своєму позашляховику, який переобладнав спеціально для цих цілей.

Проїхавши через ворота на станції Даддестон, Аарон О’Халлоран рушив залізничною колією до Астона, а потім кинув машину і втік з місця події, залишивши по собі сліди розрухи на 23 000 фунтів стерлінгів і, на щастя поліції, свій телефон.

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Ніхто не постраждав, але пасажири залізниці були змушені терпіти восьмигодинну затримку, через прибирання безладу. Поліція швидко вистежила О’Халлорана за його телефоном, але він відмовився коментувати інцидент, сказавши лише, що він не несе відповідальності.

Присяжні вважали інакше й О’Халлоран був засуджений за загрозу для людей на залізниці, небезпечне водіння, керування автомобілем під час дії заборони на управління транспортними засобами та використання транспортного засобу без страховки. Зухвалець був ув’язнений на 15 місяців після того рішенням суду Бірмінгема і був зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 156 фунтів стерлінгів.