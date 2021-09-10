В мае этого года 31-летний британец решил проехать по рельсам на своем внедорожнике, который переоборудовал специально для этих целей.

Проехав через ворота на станции Даддестон, Аарон О'Халлоран двинулся по железнодорожному пути к Астону, а затем бросил машину и скрылся с места происшествия, оставив после себя следы разрухи на 23 000 фунтов стерлингов и, к счастью полиции, свой телефон.

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Никто не пострадал, но пассажиры железной дороги были вынуждены терпеть восьмичасовую задержку, из-за уборки беспорядка. Полиция быстро вычислила О'Халлорана по его телефону, но он отказался комментировать инцидент, сказав лишь, что он не несет ответственности.

Присяжные считали иначе и О'Халлоран был осужден за угрозу для людей на железной дороге, опасное вождение, управление автомобилем во время действия запрета на управление транспортными средствами и использование транспортного средства без страховки. Наглец был заключен в тюрьму на 15 месяцев после того решением суда Бирмингема и был обязан уплатить штраф в размере 156 фунтов стерлингов.