В Украине произошел прецедент в области практики наказания водителей в состоянии алкогольного опьянения. Октябрьский районный суд Полтавы постановил конфисковать автомобиль у гражданина, который в третий раз за год сел за рулем пьяным.

Обстоятельства дела изложены в реестре судебных решений (№3/554/1455/2021 от 20.08.2021, дело № 554/5643/21). Из материалов следует, что 16 августа 2020 года Октябрьский райсуд привлек Сергея Климова к ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде. 21 декабря ситуация в точности повторилась. В обоих случаях был назначен штраф в размере 10 200 грн и лишение права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

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Однако 5 июня 2021 года водителя снова задержали пьяным. У него были явные признаки алкогольного опьянения (запах спиртного из полости рта, нарушение координации движений и речи, выраженное дрожание пальцев рук, резкое изменение цвета лица), при этом от прохождения медобследования в присутствии двух свидетелей нарушитель отказался.

Учитывая то, что Сергей Климов проигнорировал предыдущие наказания, продолжал совершать противоправные действия, несмотря на лишение прав, а в целом его действия указывали на высокую степень общественной опасности, суд постановил, что для прекращения такой противоправной деятельности автомобиль (Mitsubishi Lancer) подлежит конфискации. Кроме этого, суд назначил нарушителю штраф 51 000 грн и лишение прав на 10 лет.