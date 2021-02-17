Верховная Рада приняла закон, в котором прописано, что при видеофиксации задержание авто инспекторами по парковке и полицейскими происходит без понятых, а проверка на опьянение – без свидетелей. При одном условии.

16 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2695, который устанавливает новые процедуры привлечения водителей к ответственности, а также значительно повышает штрафы.

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Что касается процедуры, то статья 265-2 КУоАП дополняется нормой, согласно которой в случае фиксации обстоятельств временного задержания транспортного средства в режиме фотосъемки (видеозаписи) такое задержание происходит без присутствия понятых.

Также меняется порядок отстранения лица от управления транспортным средством. Так, в статью 266 КУоАП вносятся изменения, предусматривающие, что освидетельствование водителя на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывание под воздействием лекарственных препаратов, проводится полицейским с использованием специальных технических средств.

Во время осмотра лиц полицейский применяет технические средства видеозаписи, а в случае невозможности применения таких средств досмотр проводится в присутствии двух свидетелей. Материалы видеозаписи обязательно приобщаются к протоколу об административном правонарушении.

Напомним, что ранее соответствующая ч.2 ст. 266 КУоАП звучала так: “Освидетельствование водителя на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих его внимание и скорость реакции, проводится с использованием специальных технических средств полицейским в присутствии двух свидетелей”. То есть, теперь свидетели будут не нужны, если процесс будет фиксироваться на видео.

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Отметим, что закон ужесточает ответственность за нарушение ПДД как водителями, так и пешеходами и велосипедистами. Кроме того, ”админку” больше не смогут закрыть через 3 месяца: дела за вождение в пьяном виде будут рассматривать в течение года со дня нарушения.