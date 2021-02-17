Верховна Рада прийняла закон, в якому прописано, що при відеофіксації затримання авто інспекторами з паркування і поліцейськими відбувається без понятих, а перевірка на сп'яніння - без свідків. За однієї умови.

16 лютого Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект №2695, який встановлює нові процедури залучення водіїв до відповідальності, а також значно підвищує штрафи.

Читайте також: Як новий закон розширює повноваження поліції

Що стосується процедури, то стаття 265-2 КпАП доповнюється нормою, згідно з якою в разі фіксації обставин тимчасового затримання транспортного засобу в режимі фотозйомки (відеозапису) таке затримання відбувається без присутності понятих.

Також змінюється порядок відсторонення особи від керування транспортним засобом. Так, до статті 266 КпАП вносяться зміни, що передбачають, що огляд водія на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, проводиться поліцейським з використанням спеціальних технічних засобів.

Під час огляду осіб поліцейський застосовує технічні засоби відеозапису, а в разі неможливості застосування таких засобів огляд проводиться в присутності двох свідків. Матеріали відеозапису обов'язково долучаються до протоколу про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, що раніше відповідна ч. 2 ст. 266 КпАП звучала так: “Огляд водія на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, проводиться з використанням спеціальних технічних засобів поліцейським в присутності двох свідків”. Тобто, тепер свідки будуть не потрібні, якщо процес буде фіксуватися на відео.

Читайте також: Верховна Рада підвищила штрафи за порушення правил дорожнього руху: якими вони будуть

Відзначимо, що закон посилює відповідальність за порушення ПДР як водіями, так і пішоходами і велосипедистами. Крім того, “адмінку” більше не зможуть закрити через 3 місяці: справи за водіння у п'яному вигляді будуть розглядати протягом року з дня порушення.