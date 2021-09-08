В Україні стався прецедент в області практики покарання водіїв в стані алкогольного сп'яніння. Жовтневий районний суд Полтави ухвалив конфіскувати автомобіль у громадянина, який в третій раз за рік сів за кермом п'яним.

Обставини справи викладені в реєстрі судових рішень (№3/554/1455/2021 от 20.08.2021, справа № 554/5643/21). З матеріалів випливає, що 16 серпня 2020 Жовтневий райсуд притягнув Сергія Клімова до відповідальності за керування транспортним засобом в нетверезому вигляді. 21 грудня ситуація в точності повторилася. В обох випадках було призначено штраф у розмірі 10 200 грн і позбавлення права керування транспортними засобами терміном на 1 рік.

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Однак 5 червня 2021 року водія знову затримали п'яним. У нього були явні ознаки алкогольного сп'яніння (запах спиртного з порожнини рота, порушення координації рухів і мови, виражене тремтіння пальців рук, різка зміна кольору обличчя), при цьому від проходження медобстеження в присутності двох свідків порушник відмовився.

З огляду на те, що Сергій Климов проігнорував попередні покарання, продовжував чинити протиправні дії, незважаючи на позбавлення прав, а в цілому його дії вказували на високу ступінь суспільної небезпеки, суд постановив, що для припинення такої протиправної діяльності автомобіль (Mitsubishi Lancer) полежить конфіскації. Крім цього, суд призначив порушнику штраф 51 000 грн і позбавлення прав на 10 років.