Британська компанія Velocity Patching створило машину, яка очищає, ущільнює та вставляє заповнювач у дефекти доріг. Весь процес займає трохи більше трьох хвилин.

Система Velocity Patching може виправляти вибоїни трохи більше ніж за три хвилини за набагато меншу вартість, ніж традиційні методи



На місце вибоїн виїжджає бригада з трьох осіб. Втім, може вистачити й дві людини – водій вантажівки може допомогти провідному оператору спустити асфальтобетонний ущільнювач з автомобіля та поставити його назад, коли робота закінчиться. А от для виконання основних завдань потрібна лише одна людина.

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Працівник використовує лише один маніпулятор. З нього видувається повітря на високій швидкості в яму, щоб очистити її. Коли там нічого не залишається, з того ж отвору видувається емульсія (холодний бітум), щоб закрити вибоїну та уникнути нових проблем у майбутньому.

Після цієї підготовки оператор активує наступний шар покриття. Для цього йому потрібна допомога колеги. Для повного ремонту вибоїни двом працівникам потрібно рівно три хвилини та п’ять секунд. Весь процес є на відео.

Відповідно до інформації Velocity Patching, кожен ремонт коштує близько 20 доларів США, у той час як традиційне виправлення вимагає 66 доларів США. Це не єдина економічна перевага, яку заявляє компанія. Його метод латання не вимагає земляних робіт, не утворює відходів, немає необхідності закривати дороги для ремонту. Продуктивність є ще одним плюсом: у той час як за традиційним методом можна впоратися лише з 20 ремонтами на день, Velocity patcher може зробити 200.