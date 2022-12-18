Загальними зусиллями перших морозів та ранкових відлиг наші шляхи почали прикрашатись свіжими вибоїнами. Там, де ще учора ми їхали на вищий передачі, тепер можна “спіймати” таку яму, що буде розрубана і шина, і диск. Між тим, навіть за ту мить, яка залишилася до удару, можна зробити дещо для порятунку колеса.
Про “ретельність” та “уважність” наших шляхових служб, які мали б відстежувати назріваючі проблеми, ми тут говорити не будемо. Підступність деяких глибоких ям у тому, що вони з’являються там, де начебто немає підстав повзти на першій передачі та вдивлятися у кожен метр асфальту. І коли на 50 км/год за двадцять метрів перед капотом з’являється яма з гострими краями, треба діяти правильно.
Наслідки зустрічі колеса з грубою вибоїною бувають різні. І повністю знищене колесо – ще не найгірший варіант.
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Так, за той мінімум часу важко оцінити ситуацію і прийняти потрібне рішення, але якщо ви вважаєте себе досвідченим водієм, такі дії слід довести до автоматизму.
Чого не можна робити перед ямою на дорозі
В багатьох випадках водій сам винен у тому, що колесо або машина в цілому отримали невиправні пошкодження – за певних дій з його боку наслідки можуть обмежитися неприємним ударом підвіски по обмежувальному буферу.
- Не гальмуйте аж до самої ями. Коли авто гальмує, воно присідає на передні колеса. Між тим, потрібно, щоб машина в’їхала у яму не на стиснутих пружинах підвіски, а навпаки, з максимально розправленими. Тобто за кілька метрів від ями треба відпустити гальма (так, це психологічно важко), щоб передок розвантажився.
- Не намагайтесь об’їхати вибоїну, якщо не впевнені, що поряд немає інших машин і що дорога не слизька. Навіть найглибша яма перед капотом не є виправданням того, щоб без сигналу повороту змінювати смугу руху – може статися серйозне ДТП за участю не лише вашого колеса, а кількох машин.
- Не в’їжджайте у яму з вивернутим переднім колесом. Якщо під час спроби об’їхати яму переднє колесо все ж таки потрапляє у неї, наслідки будуть гіршими, ніж при простому “прямому влучанні”.
- Не тримайте тиск у шинах на мінімальному рівні. Якщо обстановка обіцяє вам описані тут сюрпризи на асфальті, підтримуйте тиск у шинах на 0,2 – 0,3 атм вище звичайного. Так, рух буде менш комфортним, але жорстку шину важче зім’яти до ободу диска – тобто менше ризик, що вона буде розрубана між металом колеса і грубим краєм асфальту.
Все вищесказане стосується відносно невеликих швидкостей, коли машина рухається у міському режимі. Ще раз наголошуємо на особливій небезпеці вибоїн у щільному потоці транспорту.
Зорієнтована вздовж дороги вибоїна більш небезпечна: колесо встигне провалитися у неї й вдаритися в дальній край ями при виїзді на асфальт.
В яму на швидкості
Несподівана вибоїна на швидкісній трасі – зовсім інший рівень проблеми. Фахівці з екстремального водіння не радять намагатися об’їхати перешкоду на високій швидкості – без спеціального досвіду легко втратити контроль над машиною. Тим більше узимку, коли покриття може бути слизьким або мокрим.
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І гальмувати з великої швидкості треба дуже обережно, особливо якщо автомобіль не має електронних систем безпеки, які допомагають утримати машину на дорозі. При тому важливо, що вибоїни відносно невеликої протяжності, порядку 20 – 30 см, автомобіль, що йде на швидкості понад 80 км/год, фактично перелітає: підвіска не встигає відпрацювати нерівність. Тому в багатьох подібних випадках гальмувати немає особливого сенсу. Хоча конкретні поради тут давати важко, оскільки багато залежить також від маси автомобіля та особливостей його ходової частини.
Після зустрічі з добрячою ямою диск може здаватися цілим, а насправді – мати “вісімку”, тріщину або інше приховане пошкодження.
Майте на увазі, що після зустрічі з великою вибоїною на швидкості машину може потягнути вбік, тому в такий момент треба міцно тримати кермо і бути готовим негайно скорегувати курс.
Рекомендація Авто 24
Наша порада може не сподобатись багатьом автомобілістам, але вона дієва: у важкий для країни період краще мати колеса с шинами максимально високого профілю. Наприклад, для багатьох популярних моделей цілком реально підібрати 15-ті диски замість 17-х тощо. Природньо, з відповідними шинами. Крім того, що диски і покришки меншого дюйма більш стійкі “на пробій”, вони будуть помітно дешевшими. Перешкодою переходу на диски меншого діаметру можуть бути колісні гальмівні механізми – іноді великий супорт просто не вміщується до малого диску. Ну а модні низькопрофільні котки краще поберегти до більш благополучного мирного часу, коли наші шляхи будуть позбавлені сюрпризів у вигляді несподіваних вибоїн.
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