Загальними зусиллями перших морозів та ранкових відлиг наші шляхи почали прикрашатись свіжими вибоїнами. Там, де ще учора ми їхали на вищий передачі, тепер можна “спіймати” таку яму, що буде розрубана і шина, і диск. Між тим, навіть за ту мить, яка залишилася до удару, можна зробити дещо для порятунку колеса.

Про “ретельність” та “уважність” наших шляхових служб, які мали б відстежувати назріваючі проблеми, ми тут говорити не будемо. Підступність деяких глибоких ям у тому, що вони з’являються там, де начебто немає підстав повзти на першій передачі та вдивлятися у кожен метр асфальту. І коли на 50 км/год за двадцять метрів перед капотом з’являється яма з гострими краями, треба діяти правильно.

Наслідки зустрічі колеса з грубою вибоїною бувають різні. І повністю знищене колесо – ще не найгірший варіант.

Читайте також: Готуємо автомобіль до їзди по ямах: як їздити поганими дорогами

Так, за той мінімум часу важко оцінити ситуацію і прийняти потрібне рішення, але якщо ви вважаєте себе досвідченим водієм, такі дії слід довести до автоматизму.

Чого не можна робити перед ямою на дорозі

В багатьох випадках водій сам винен у тому, що колесо або машина в цілому отримали невиправні пошкодження – за певних дій з його боку наслідки можуть обмежитися неприємним ударом підвіски по обмежувальному буферу.

Не гальмуйте аж до самої ями. Коли авто гальмує, воно присідає на передні колеса. Між тим, потрібно, щоб машина в’їхала у яму не на стиснутих пружинах підвіски, а навпаки, з максимально розправленими. Тобто за кілька метрів від ями треба відпустити гальма (так, це психологічно важко), щоб передок розвантажився.

Не намагайтесь об’їхати вибоїну, якщо не впевнені, що поряд немає інших машин і що дорога не слизька. Навіть найглибша яма перед капотом не є виправданням того, щоб без сигналу повороту змінювати смугу руху – може статися серйозне ДТП за участю не лише вашого колеса, а кількох машин.

Не в’їжджайте у яму з вивернутим переднім колесом. Якщо під час спроби об’їхати яму переднє колесо все ж таки потрапляє у неї, наслідки будуть гіршими, ніж при простому “прямому влучанні”.

Не тримайте тиск у шинах на мінімальному рівні. Якщо обстановка обіцяє вам описані тут сюрпризи на асфальті, підтримуйте тиск у шинах на 0,2 – 0,3 атм вище звичайного. Так, рух буде менш комфортним, але жорстку шину важче зім’яти до ободу диска – тобто менше ризик, що вона буде розрубана між металом колеса і грубим краєм асфальту.

Все вищесказане стосується відносно невеликих швидкостей, коли машина рухається у міському режимі. Ще раз наголошуємо на особливій небезпеці вибоїн у щільному потоці транспорту.

Зорієнтована вздовж дороги вибоїна більш небезпечна: колесо встигне провалитися у неї й вдаритися в дальній край ями при виїзді на асфальт.

В яму на швидкості

Несподівана вибоїна на швидкісній трасі – зовсім інший рівень проблеми. Фахівці з екстремального водіння не радять намагатися об’їхати перешкоду на високій швидкості – без спеціального досвіду легко втратити контроль над машиною. Тим більше узимку, коли покриття може бути слизьким або мокрим.

Читайте також: Як обрати диски: починаємо тюнінг коліс

І гальмувати з великої швидкості треба дуже обережно, особливо якщо автомобіль не має електронних систем безпеки, які допомагають утримати машину на дорозі. При тому важливо, що вибоїни відносно невеликої протяжності, порядку 20 – 30 см, автомобіль, що йде на швидкості понад 80 км/год, фактично перелітає: підвіска не встигає відпрацювати нерівність. Тому в багатьох подібних випадках гальмувати немає особливого сенсу. Хоча конкретні поради тут давати важко, оскільки багато залежить також від маси автомобіля та особливостей його ходової частини.

Після зустрічі з добрячою ямою диск може здаватися цілим, а насправді – мати “вісімку”, тріщину або інше приховане пошкодження.

Майте на увазі, що після зустрічі з великою вибоїною на швидкості машину може потягнути вбік, тому в такий момент треба міцно тримати кермо і бути готовим негайно скорегувати курс.

Рекомендація Авто 24

Наша порада може не сподобатись багатьом автомобілістам, але вона дієва: у важкий для країни період краще мати колеса с шинами максимально високого профілю. Наприклад, для багатьох популярних моделей цілком реально підібрати 15-ті диски замість 17-х тощо. Природньо, з відповідними шинами. Крім того, що диски і покришки меншого дюйма більш стійкі “на пробій”, вони будуть помітно дешевшими. Перешкодою переходу на диски меншого діаметру можуть бути колісні гальмівні механізми – іноді великий супорт просто не вміщується до малого диску. Ну а модні низькопрофільні котки краще поберегти до більш благополучного мирного часу, коли наші шляхи будуть позбавлені сюрпризів у вигляді несподіваних вибоїн.

Читайте також: Як правильно їздити ямами: 10 порад