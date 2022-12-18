Общими усилиями первых морозов и утренних оттепелей наши дороги начали "украшаться" свежими выбоинами. Там, где еще вчера мы ехали на высшей передаче, теперь можно поймать такую яму, что будут разрублены и шина, и диск. Между тем, даже за тот миг, который остался до удара, можно сделать кое-что для спасения колеса.
О "тщательности" и "внимательности" наших дорожных служб, которые должны отслеживать назревающие проблемы, мы здесь говорить не будем. А коварство некоторых глубоких ям состоит в том, что они появляются там, где вроде бы нет оснований ползти на первой передаче и всматриваться в каждый метр асфальта. И когда на 50 км/ч в двадцати метрах перед капотом появляется яма с грубыми краями, нужно действовать правильно.
Последствия встречи машины с грубой колдобиной бывают разные. И полностью уничтоженное колесо – еще не самый плохой вариант.
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Да, за тот минимум времени трудно оценить ситуацию и принять нужное решение, но если вы считаете себя опытным водителем, такие действия следует довести до автоматизма.
Чего нельзя делать перед ямой на дороге
Во многих случаях водитель сам виноват в том, что колесо или машина в целом получили непоправимые повреждения – а при определенных действиях с его стороны последствия могут ограничиться неприятным ударом подвески по ограничительным буферам.
- Не тормозите вплоть до самой ямы. Когда авто тормозит, оно приседает на передние колеса. Между тем нужно, чтобы машина въехала в яму не на сжатых пружинах подвески, а наоборот, с максимально расправленными. То есть в нескольких метрах от ямы надо отпустить тормоза (да, это психологически непросто), чтобы передок разгрузился.
- Не пытайтесь объехать рытвину, если не уверены, что рядом нет других машин и что дорога не скользкая. Даже самая глубокая яма перед капотом не является оправданием того, чтобы без сигнала поворота менять полосу движения – может произойти серьезное ДТП с участием не только вашего колеса, а нескольких машин.
- Не въезжайте в яму с вывернутым передним колесом. Если при попытке объехать яму переднее колесо все же попадает в нее, последствия будут хуже, чем при простом “прямом попадании”.
- Не держите давление в шинах на минимальном уровне. Если обстановка обещает вам описанные здесь сюрпризы на асфальте, поддерживайте давление в шинах на 0,2 – 0,3 атм выше обычного. Да, движение будет менее комфортным, но жесткую шину труднее смять до обода диска – то есть меньше риска, что она будет разрублена между металлом колеса и грубым краем асфальта.
Все вышесказанное касается относительно небольших скоростей, когда машина двигается в городском режиме. И еще раз подчеркиваем особую опасность выбоин в плотном потоке транспорта.
Сориентированная вдоль дороги рытвина более опасна: колесо успеет провалиться в нее и удариться в дальний край ямы при выезде на асфальт.
В яму на скорости
Неожиданная выбоина на скоростной трассе – совсем другой уровень проблемы. Специалисты по экстремальному вождению не советуют пытаться объехать препятствие на высокой скорости – без специального опыта легко потерять контроль над машиной. Тем более зимой, когда покрытие может быть скользким или мокрым.
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И тормозить с большой скорости нужно очень осторожно, особенно если автомобиль не имеет электронных систем безопасности, помогающих удержать машину на дороге. При этом важно, что колдобины относительно небольшой протяженности, порядка 20 – 30 см, автомобиль, идущий на скорости свыше 80 км/ч, фактически перелетает: подвеска не успевает отработать неровность. Поэтому во многих подобных случаях тормозить нет особого смысла. Хотя конкретные советы здесь давать трудно, поскольку многое зависит также от массы автомобиля и особенностей его ходовой части.
После встречи с хорошей ямой диск может казаться целым, а на самом деле иметь "восьмерку", трещину или другое скрытое повреждение.
Имейте в виду, что после встречи с большой выбоиной на скорости машину может потянуть в сторону, поэтому в такой момент нужно крепко держать руль и быть готовым немедленно скорректировать курс.
Рекомендация Авто 24
Наш совет может не понравиться многим автомобилистам, но он действенный: в тяжелый для страны период лучше иметь колеса с шинами максимально высокого профиля. Например, для многих популярных моделей вполне реально подобрать 15-е диски вместо 17-х и т.д. Естественно, с соответствующими шинами. Помимо того, что диски и покрышки меньшего дюйма более устойчивы на пробой, они будут заметно дешевле. Помехой перехода на диски меньшего диаметра могут быть колесные тормозные механизмы – иногда большой суппорт просто не умещается в маленьком диске. Ну а модные низкопрофильные катки лучше поберечь к более благополучному мирному времени, когда наши дороги будут лишены сюрпризов в виде неожиданных выбоин.
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