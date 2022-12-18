Общими усилиями первых морозов и утренних оттепелей наши дороги начали "украшаться" свежими выбоинами. Там, где еще вчера мы ехали на высшей передаче, теперь можно поймать такую яму, что будут разрублены и шина, и диск. Между тем, даже за тот миг, который остался до удара, можно сделать кое-что для спасения колеса.

О "тщательности" и "внимательности" наших дорожных служб, которые должны отслеживать назревающие проблемы, мы здесь говорить не будем. А коварство некоторых глубоких ям состоит в том, что они появляются там, где вроде бы нет оснований ползти на первой передаче и всматриваться в каждый метр асфальта. И когда на 50 км/ч в двадцати метрах перед капотом появляется яма с грубыми краями, нужно действовать правильно.

Последствия встречи машины с грубой колдобиной бывают разные. И полностью уничтоженное колесо – еще не самый плохой вариант.

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Да, за тот минимум времени трудно оценить ситуацию и принять нужное решение, но если вы считаете себя опытным водителем, такие действия следует довести до автоматизма.

Чего нельзя делать перед ямой на дороге

Во многих случаях водитель сам виноват в том, что колесо или машина в целом получили непоправимые повреждения – а при определенных действиях с его стороны последствия могут ограничиться неприятным ударом подвески по ограничительным буферам.

Не тормозите вплоть до самой ямы. Когда авто тормозит, оно приседает на передние колеса. Между тем нужно, чтобы машина въехала в яму не на сжатых пружинах подвески, а наоборот, с максимально расправленными. То есть в нескольких метрах от ямы надо отпустить тормоза (да, это психологически непросто), чтобы передок разгрузился.

Не пытайтесь объехать рытвину, если не уверены, что рядом нет других машин и что дорога не скользкая. Даже самая глубокая яма перед капотом не является оправданием того, чтобы без сигнала поворота менять полосу движения – может произойти серьезное ДТП с участием не только вашего колеса, а нескольких машин.

Не въезжайте в яму с вывернутым передним колесом. Если при попытке объехать яму переднее колесо все же попадает в нее, последствия будут хуже, чем при простом “прямом попадании”.

Не держите давление в шинах на минимальном уровне. Если обстановка обещает вам описанные здесь сюрпризы на асфальте, поддерживайте давление в шинах на 0,2 – 0,3 атм выше обычного. Да, движение будет менее комфортным, но жесткую шину труднее смять до обода диска – то есть меньше риска, что она будет разрублена между металлом колеса и грубым краем асфальта.

Все вышесказанное касается относительно небольших скоростей, когда машина двигается в городском режиме. И еще раз подчеркиваем особую опасность выбоин в плотном потоке транспорта.

Сориентированная вдоль дороги рытвина более опасна: колесо успеет провалиться в нее и удариться в дальний край ямы при выезде на асфальт.

В яму на скорости

Неожиданная выбоина на скоростной трассе – совсем другой уровень проблемы. Специалисты по экстремальному вождению не советуют пытаться объехать препятствие на высокой скорости – без специального опыта легко потерять контроль над машиной. Тем более зимой, когда покрытие может быть скользким или мокрым.

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И тормозить с большой скорости нужно очень осторожно, особенно если автомобиль не имеет электронных систем безопасности, помогающих удержать машину на дороге. При этом важно, что колдобины относительно небольшой протяженности, порядка 20 – 30 см, автомобиль, идущий на скорости свыше 80 км/ч, фактически перелетает: подвеска не успевает отработать неровность. Поэтому во многих подобных случаях тормозить нет особого смысла. Хотя конкретные советы здесь давать трудно, поскольку многое зависит также от массы автомобиля и особенностей его ходовой части.

После встречи с хорошей ямой диск может казаться целым, а на самом деле иметь "восьмерку", трещину или другое скрытое повреждение.

Имейте в виду, что после встречи с большой выбоиной на скорости машину может потянуть в сторону, поэтому в такой момент нужно крепко держать руль и быть готовым немедленно скорректировать курс.

Рекомендация Авто 24

Наш совет может не понравиться многим автомобилистам, но он действенный: в тяжелый для страны период лучше иметь колеса с шинами максимально высокого профиля. Например, для многих популярных моделей вполне реально подобрать 15-е диски вместо 17-х и т.д. Естественно, с соответствующими шинами. Помимо того, что диски и покрышки меньшего дюйма более устойчивы на пробой, они будут заметно дешевле. Помехой перехода на диски меньшего диаметра могут быть колесные тормозные механизмы – иногда большой суппорт просто не умещается в маленьком диске. Ну а модные низкопрофильные катки лучше поберечь к более благополучному мирному времени, когда наши дороги будут лишены сюрпризов в виде неожиданных выбоин.

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