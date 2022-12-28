Британская компания Velocity Patching создала машину, которая очищает, уплотняет и вставляет заполнитель в дефекты дорог. Весь процесс занимает не более трех минут.

Система Velocity Patching может исправлять выбоины чуть более чем за три минуты за гораздо меньшую стоимость, чем традиционные методы.



На место выбоин выезжает бригада из трех человек. Впрочем, может хватить и двух человек – водитель грузовика может помочь ведущему оператору спустить асфальтобетонный уплотнитель с автомобиля и поставить его обратно, когда работа закончится. А вот для выполнения основных задач нужен только один человек.

Также в тему вдруг впереди яма: что делать водителю

Работник использует только один манипулятор. Из него выдувается воздух на высокой скорости в яму, чтобы очистить ее. Когда там ничего не остается, из того же отверстия выдувается эмульсия (холодный битум), чтобы закрыть выбоину и избежать новых проблем в будущем.

После этой подготовки оператор активирует следующий слой покрытия. Для этого ему нужна помощь коллеги. Для полного ремонта колдобины двум работникам нужно ровно три минуты и пять секунд. Весь процесс есть на видео.

Согласно информации Velocity Patching, каждый ремонт стоит около 20 долларов США, в то время как традиционная поправка требует 66 долларов США. Это не единственное экономическое преимущество, которое заявляет компания. Его способ латания не просит земляных работ, не образует отходов, нет необходимости закрывать дороги для ремонта. Производительность является еще одним плюсом: в то время как по традиционному методу можно справиться только с 20 ремонтами в день, Velocity patcher может сделать 200.