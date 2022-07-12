Електромобілі не підходять для несення поліцейської служби. Такого висновку дійшли у відділку, де вже чверть автопарку займають "електрички".

Комісар поліції графства Глостершир, Велика Британія, Кріс Нельсон поскаржився на проблеми, які створюють у діяльності правоохоронців службові електромобілі. За його словами, машини на батарейній тязі дуже часто залишаються без енергії під час чергувань: це змушує шукати зарядну станцію або вимагати підмінний автомобіль, від чого суттєво страждає робота, пише The Telegraph.

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Регіональний поліцейський підрозділ, де служить комісар, має найбільший парк електромобілів серед усіх поліцейських дільниць Великої Британії. Із 453 автомобілів – 21% електричні. Серед них 66 Nissan Leaf та 9 Nissan NV200.

На думку Кріса Нельсона, однією з причин підвищеної витрати заряду може низка додаткових енергоспоживачів – спецсигнали, рація, тощо.

Однак треба розуміти, що за параметрами запасу ходу та системи охолодження Nissan Leaf застарів. У міру інтенсивності використання батарея машини перегрівається та починає швидше втрачати зарядний потенціал. І це, судячи з усього, ще одна причина нарікань.

Кріс Нельсон повністю розуміє та підтримує рішення, спрямовані на підтримку сталого розвитку та збереження клімату, але пріоритетом номер один для поліцейських є боротьба зі злочинністю, і сучасні електрокари для цих цілей не дуже підходять. Їх він назвав «не настільки просунутими, як хотілося б», і заразом висловив побоювання «рухатися цим шляхом далі».

Коментарі комісара тим більше цікаві, що з 2030 року у Великій Британії заборонять продаж бензинових та дизельних автомобілів. Не виключено, що для поліцейських зроблять виняток, хоча нам більше бачаться спроби пересадити їх на більш автономні та досконалі електромобілі.