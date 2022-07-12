Электромобили не подходят для несения полицейской службы. К такому выводу пришли в отделении, где уже четверть автопарка занимают электрички.

Комиссар полиции графства Глостершир, Великобритания, Крис Нельсон пожаловался на проблемы, которые создают в деятельности правоохранителей служебные электромобили. По его словам, машины на батареи очень часто остаются без энергии во время дежурств: это заставляет искать зарядную станцию ​​или требовать подменный автомобиль, от чего существенно страдает работа, пишет The Telegraph.

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Региональное полицейское подразделение, где служит комиссар, имеет самый большой парк электромобилей среди всех полицейских участков Великобритании. Из 453 автомобилей – 21% электрические. Среди них 66 Nissan Leaf и 9 Nissan NV200.

По мнению Криса Нельсона, одной из причин повышенного расхода заряда может быть ряд дополнительных энергопотребителей – спецсигналы, рация и т.д.

Однако следует понимать, что по параметрам запаса хода и системы охлаждения Nissan Leaf устарел. По мере интенсивности использования батарея машины перегревается и начинает быстрее терять зарядный потенциал. И это, судя по всему, еще одна причина нареканий.

Крис Нельсон полностью понимает и поддерживает решения, направленные на поддержание устойчивого развития и сохранения климата, но приоритетом номер один для полицейских является борьба с преступностью, и современные электрокары для этих целей не очень подходят. Их он назвал “не столь продвинутыми, как хотелось бы”, и заодно выразил опасения “двигаться по этому пути дальше”.

Комментарии комиссара тем более интересны, что с 2030 года в Великобритании запретят продажу бензиновых и дизельных автомобилей. Есть вероятность, что полицейским сделают исключение, хотя нам больше видятся попытки пересадить их на более автономные и совершенные электромобили.