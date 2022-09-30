З початку року загальне автовиробництво у Великобританії залишається на -13,3% меншим, ніж за перші вісім місяців 2021 року, і становить 511106 одиниць.

Загалом це означає, що цього року заводи країни випустили на 78,5 тис. машин менше, причому обсяги виробництва більше ніж на півмільйона одиниць відстають від середнього обсягу до всесвітньої паніки навколо COVID-19.

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Найбільшою проблемою для виробників автомобілів зараз є ціни на електроенергію, оскільки колективний рахунок автопрому за енергію зріс за останні 12 місяців більш ніж на 100 мільйонів фунтів стерлінгів, що робить британський автопром неконкурентоспроможним, наголошують в Товаристві виробників і торговців автомобілями Сполученого Королівства (SMMT).

Зважаючи на цю складну ситуацію, SMMT та її учасники закликають уряд до довгострокових дій, щодо відновлення стабільності та забезпечення сектору конкурентоспроможною інвестиційною основою.

Серед втручань, яких вимагають автовиробники від держави основними є: