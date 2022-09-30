С начала года общее автопроизводство в Великобритании остается на -13,3% меньше, чем за первые восемь месяцев 2021 года, и составляет 511 106 единиц.

В целом это означает, что в этом году заводы страны выпустили на 78,5 тыс. машин меньше, причем объемы производства более чем на полмиллиона единиц отстают от среднего объема до всемирной паники вокруг COVID-19.

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Самой большой проблемой для производителей автомобилей сейчас являются цены на электроэнергию, поскольку коллективный счет автопрома за энергию вырос за последние 12 месяцев более чем на 100 миллионов фунтов стерлингов, что делает британский автопром неконкурентоспособным, отмечают в Обществе производителей и торговцев автомобилями Соединенного Королевства (SMMT).

Несмотря на эту сложную ситуацию, SMMT и ее участники призывают правительство к долгосрочным действиям по восстановлению стабильности и обеспечению сектора конкурентоспособной инвестиционной основой.

Среди вмешательств, которых требуют автопроизводители от государства, основными являются: