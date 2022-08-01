Бронеавтомобілі “Husky” застосовуються українськими десантниками під час виконання бойових завдань.

Британські бронеавтомобілі Husky TSV одразу припали до душі українським десантникам. Вони цінують їх досконалість конструкції і зручність у бою, надійність і універсальність, повідомляють в Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Ці якості Husky сповна демонструють і в районі виконання завдань на Херсонщині, де воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України крок за кроком звільняють рідну землю від російських загарбників.

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За інформацією “Мілітарного”, ці британські автомобілі українські військові отримали ще на початку червня.

Вони виробляються компанією Navistar Defense, дочірньої компанії Navistar International, яка є власником марки автомобілів International.

Представлений у 2006 році та розроблений паралельно з цивільним International MXT, MXT-MV значно модифікований для використання у військових цілях у порівнянні зі своїм цивільним аналогом.

Випускається у трьох модифікаціях – позашляховик, машина швидкої допомоги та командно-штабна машина.