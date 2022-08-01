Бронеавтомобили Husky применяются украинскими десантниками во время выполнения боевых задач.

Британские бронеавтомобили Husky TSV сразу пришлись по душе украинским десантникам. Они ценят их совершенство конструкции и удобство в бою, надежность и универсальность, сообщают в Командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Эти качества Husky вполне демонстрируют и в районе выполнения задач на Херсонщине, где воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины шаг за шагом освобождают родную землю от российских захватчиков.

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По информации Милитарного, эти британские автомобили украинские военные получили еще в начале июня.

Они производятся компанией Navistar Defense, дочерней компании Navistar International, являющейся владельцем марки автомобилей International.

Представлений у 2006 році та розроблений паралельно з цивільним International MXT, MXT-MV значно модифікований для використання у військових цілях у порівнянні зі своїм цивільним аналогом.

Випускається у трьох модифікаціях – позашляховик, машина швидкої допомоги та командно-штабна машина.