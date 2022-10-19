Firefly Sport — це повністю електричний автомобіль, спеціально розроблений для навчання дітей водінню.

Британська компанія Young Driver розробляє програму підготовки водіїв для дітей від 4 до 17 років. Вони не лише розповідають дітям про водіння та безпеку на дорозі, але й вчать їздити.

Для цього британці розробили та виготовили перший електромобіль для дітей під назвою Firefly Sport. І він дуже класний за дизайном – важко уявити, щоб будь-яка дитина віком від 4 до 10 років не думала, що це найкрутіша річ у світі.

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Young Driver вже провів більше мільйона уроків водіння для дітей віком до 17 років за останні 13 років, де діти сідали за кермо автомобіля з подвійним керуванням, маленького класичного автомобіля або повністю електричного Firefly.

«Коли тобі виповнюється 17 років, ти намагаєшся якнайшвидше скласти іспит, і ти намагаєшся вчитися на дорогах, повних нетерплячих водіїв», — каже Ян Маллінгані, керуючий директор Young Driver.

«Уряд 1930-х років це знав, і ми закликаємо нинішню адміністрацію також зробити пріоритетом те, щоб безпека дорожнього руху стала активною частиною шкільної програми. Наявність краще підготовлених молодих водіїв робить нас усіх безпечнішими на дорогах, як колег-водіїв, велосипедистів і пішоходів. І, звісно, ​​у 1930-х на дорогах був лише один мільйон автомобілів, на відміну від понад 35 мільйонів зараз».

І справді, більшість найкращих спортсменів світу почали займатися відповідними видами спорту, коли їм було всього 4-5 років, тому застосування цієї філософії до водіння має сенс.