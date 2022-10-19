Firefly Sport – это полностью электрический автомобиль, специально разработанный для обучения детей вождению.

Британская компания Young Driver разрабатывает программу подготовки водителей для детей от 4 до 17 лет. Они не только рассказывают детям о вождении и безопасности на дороге, но и учат ездить.

Для этого британцы разработали и изготовили первый электромобиль для детей под названием Firefly Sport. И он очень классный по дизайну – трудно представить, чтобы любой ребенок от 4 до 10 лет не думал, что это самая крутая вещь в мире.

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Young Driver уже провел более миллиона уроков вождения для детей до 17 лет за последние 13 лет, где дети садились за руль автомобиля с двойным управлением, маленького классического автомобиля или полностью электрического Firefly.

«Когда тебе исполняется 17 лет, ты стараешься как можно быстрее сдать экзамен, и ты пытаешься учиться на дорогах, полных нетерпеливых водителей», – говорит Ян Маллингани, управляющий директор Young Driver.

«Правительство 1930-х годов это знало, и мы призываем нынешнюю администрацию также сделать приоритетом то, чтобы безопасность дорожного движения стала активной частью школьной программы. Наличие лучше подготовленных молодых водителей делает нас безопаснее на дорогах, как коллег-водителей, велосипедистов и пешеходов. И, конечно, в 1930-х на дорогах был только один миллион автомобилей, в отличие от более чем 35 миллионов сейчас».

И действительно, большинство лучших спортсменов мира начали заниматься соответствующими видами спорта, когда им было всего 4-5 лет, поэтому применение этой философии в вождении имеет смысл.