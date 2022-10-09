Начинающий водитель беспокоится по поводу каждой мелочи учебного процесса в автошколе. Неудивительно, что так много внимания курсанты уделяют машине, на которой будут учиться вождению.

От вашей первой в жизни машины зависит не только успех дальнейших экзаменов "на права", но и прочность и качество ваших водительских навыков, иногда – на протяжении всей жизни.

При учебной езде желательно, чтобы автомобиль был максимально типичным: среднего размера, средней динамики, среднего уровня комфорта.

Чтобы не вдаваться в подробности психологии и мышечной моторики, скажем коротко: в водительском мастерстве есть действия, которые водитель должен выполнять автоматически, на подсознании, а есть действия, которые приходится просчитывать каждый раз заново, на основе анализа ситуации на дороге.

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Так вот: нельзя, чтобы из-за проблемной учебной машины водитель привык уделять больше внимания техническим вопросам управления (рулению, выбору передачи, переключению), чем анализу ситуации с точки зрения безопасности движения.

Размери

Во многих семьях еще не упразднен стереотип о том, что у женщины должна быть маленькая машинка. И во многих автошколах этот постулат охотно поддерживают. Но если есть возможность выбора, лучше учиться на машине среднего размера – С-класса или верхнего С-класса. Таким образом вам будет привито "усредненное" чувство габаритов, а с ним уже в случае необходимости будет несложно переучиться и на большую, и на меньшую машину.

Семейная машина умеренной мощности и с дружественными реакциями – лучший вариант для обучения. Мощные модели с "острым" рулем и "нервными" педалями усложнят учебный процесс.

“Автомат” или “механика”

Начать с того, что с недавних пор в Украине можно сдавать экзамены на машине с автоматической трансмиссией. Соответственно, и учиться можно на машине с автоматом, но в правах будет отметка (код 78 в 12-й графе), с которой нельзя садиться за руль машины на “механике”.

А вообще мы бы советовали научиться управлять машиной с "ручным" переключением: кто знает, может вам когда-нибудь захочется погонять на спорткаре с "ручкой" или на ретро-"Виллисе". А учиться правильно переключать передачи лучше все же не на своей машине.

Для многих начинающих водителей самые тяжелые уроки – переключение передач на "механике". И лучше их пройти в автошколе. А переучиться потом на “автомат” можно и самостоятельно.

Своя или чужая

Есть мнение, что лучше учиться на той машине, на которой потом будешь ездить. Но это ошибочное утверждение, поскольку учиться нужно так, чтобы потом уметь управлять любой машиной, а не только своей. Добавьте также столь важный фактор, как технический износ. Ведь неудачные манипуляции водителя (попытки трогания, переключения передач, торможения, ошибки вождения) больше всего "травмируют" трансмиссию и ходовую. И если уж автошкола (или частный инструктор) берут с вас деньги, они пусть и ремонтируют учебные автомобили.

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Новая или старая

Если у вас будет возможность выбора, старайтесь сесть к инструктору не на более современной машине, а на лучшем сохранном экземпляре. Ведь принципиальной разницы между авто одного класса, но разных поколений вы не почувствуете, зато почувствуете разболтанную кулису, люфт в руле, педали со скрипом и сцепление, которое “берет наверху”.

Учебная машина своими "поводками" должна вселять в курсанта уверенность, даже если он совершает ошибки. Потому автошколы не берут в свои автопарки заряженные модели.

Между тем, ничто не должно мешать вам овладевать автомобилем. Кроме того, полученные вами водительские навыки должны быть "чистыми" от лишних действий, связанных с борьбой с заеданиями, подклиниваниями и люфтами в системах машины.

По закону

Пожалуй, стоит напомнить, что определенные требования к обучающей машине имеют и Правила дорожного движения. Согласно п.24.8 ПДД Украины, такое авто должно иметь опознавательный треугольный знак с буквой У (согласно п.30.3), дублирующие педали тормозов и сцепления, а также зеркало заднего вида, "нацеленное" для инструктора.

Минимальный комплект педалей для инструктора – тормоз и сцепление (там, где оно в принципе есть) страхует от роковых ошибок курсанта на дороге.

Рекомендация Авто24

То, как машина окажет влияние на процесс обучения, во многом зависит от инструктора – насколько хватит его выдержки, чтобы научить курсанта учитывать особенности определенной модели и конкретного экземпляра. А вот что действительно важно, так это сдавать экзамен "на права" на знакомом автомобиле. Экзамен – не место для овладения нюансами "чужой" для вас машины, здесь и без того достаточно поводов для волнений и возможностей ошибиться. К счастью, администрация автошколы обычно знает эти нюансы и пытается обустроить все так, чтобы ее курсанты на экзамене не имели дополнительных проблем в техническом плане.

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