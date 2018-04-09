Останнім часом китайському автомобільному ринку дістаються самі вершки - виробники переносять у Піднебесну свої заводи, створюють нові бренди спеціально для КНР, не кажучи вже про окремі моделі для Китаю. I Rolls-Royce туди ж...

До появи електричного Rolls-Royce Phantom ще далеко, але коли він з’явиться, першими його зможуть отримати замовники з Китаю.

“Ми вже не маємо сумнівів, що Rolls-Royce буде електричним. Є попит на локальних ринках, особливо в Китаї”, – сказав Стефан Юрашек, керівник департаменту електричних силових агрегатів BMW Group, додавши, що “якщо компанія хоче процвітати на китайському ринку, то потрібно приділити першорядну увагу електрифікації модельної лінійки”.

Очікувати виходу розкішного лімузину на електротязі доведеться не менше двох років. Крістіан Веттах, менеджер моделі Phantom, зазначив, що існуючі батареї дозволяють важкому седану долати максимум 193-кілометрів на одному заряді, а такий результат є абсолютно неприйнятним. Тож британці відшліфовують свої технології, аби забезпечити електричному Фантому запас ходу у 500 км.

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