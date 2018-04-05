Zhiche Auto залучила 2,39 мільярди доларів інвестицій для запуску серійного виробництва електрокарів. Передсерійний прототип кросовера iS6 вже готовий.

Електричний кросовер Zhiche Auto має вийти на ринок під брендом Singulato, первісток отримав назву iS6.

Китайський стартап Singulato Motors отримав 15 мільярдів юанів або 2,39 мільярди доларів інвестицій для будівництва заводу та випуску першої моделі електричного кросовера. У 2016 році фірма показала ефектний кросовер з дверима типу “ крило чайки”. Та пізніше ближчий до серійного прототип отримав більш традиційні дверцята, щоправда задні відкриваються проти ходу – так звані “двері-самогубці”.

Фото: Перший концепт Singulato / Youtube

Як повідомляється, кросовер має діапазон автономного пробігу у 400 км і може прискорюватися від 0 до 100 км/год за чотири секунди. Орієнтовна вартість Singulato iS6 становитиме від 32 до 48 тисяч доларів США.

Наразі компанія веде перемовини з владою міста Сучжоу (Цзянсу) про будівництво завода, котрий планують звести та запустити протягом п’яти років.

Що ж, останнім часом чимало подібних стартапів з Китаю повідомило про амбітні плани по виходу на ринок електрокарів: не так давно ми чули про шанхайський стартап LvChi, що показав седан Venere з італійським дизайном та Hybrid Kinetic, що замовляє свої автомобілі в Pininfarina. До того ж китайський ринок чекають кілька нових брендів від грандів, у числі яких Lynk & Co та новий бренд від Volkswagen – SOL. Чи допоможе рекордна сума інвестицій Zhiche Auto вивести свій електрокар у конкуренти усім цим новинкам – побачимо за п’ять років.

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