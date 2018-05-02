Brabham BT62 – перший "масовий" суперкар англійської марки. Всупереч сучасним трендам автомобіль отримав атмосферний V8.

Довгий час ім'я Brabham було пов’язане з автоперегонами – компанія будувала трекові боліди для власної команди та автомобілі і шасі для інших. Однак з цього моменту Бребем буде суперником дорожнім суперкарам від Ferrari, Lamborghini та Aston Martin.

Першим серійним автомобілем марки Brabham став BT62. Зовні автомобіль всеж нагадує трекові спорткари, наприклад, з серії Ле-Ман 24 чи Super GT. Всередині усе той же спартинський дух бойового боліда – карбонові панелі, майже повна відсутність оздоблення, тісні гоночні крісла та “формульне” кермо. Єдине, що говорить про сучасність та дорожню пристосованість ВТ62 – два екрани: один слугує панеллю приладів, а інший – блоком управління мультімедійною системою.

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Під карбоновим кузовом суперкара ховається атмосферний 5,4-літровий V8, що продукує 700 кінських сил. Потужність агрегата спрямовується на задні колеса автомобіля через 6-ступеневу трансмісію і рівномірно розподіляється на 972 кг ваги автомобіля. Величезне заднє крило здатне забезпечити 1200 кг притискної сили. Зупиняти суперкар покликані дискові гальма з шестипоршневими супортами на всіх чотирьох колесах.



Brabham збудує лише 70 таких автомобілів, вартість кожного починається з $1,4 млн. Перші 35 автомобілів матимуть такі ж колірні схеми, як історичні автомобілі-переможці Brabham. А для усіх покупців суперкара будуть проводитись тренінги, що допоможуть новим власникам навчитись правильно використовувати цей снаряд.

На відео – звук двигуна Brabham ВТ62:

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