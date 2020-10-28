Британські експерти, як і британські вчені, люблять робити сенсації. На цей раз вони взялись за вживані кросовери.
Британське видання This is Money спільно з дилером старих авто Warrantywise провели дослідження надійності кросоверів у віці від 3-х до 8-ми років. Відразу варто сказати, що всупереч поширеним стереотипам, в лідерах і аутсайдерах опинилися не зовсім ті марки, які очікуєш там побачити.
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Дослідження засноване на результаті опитуванні 750 тисяч клієнтів компанії Warrantywise, що дозволило вирахувати індекс надійності і вартість ремонту, а також кількість поломок за останні п'ять років. Результат - досить об'єктивний рейтинг надійності кросоверів різних класів і цінових категорій.
Найнадійніші позашляховики і кросовери:
- Renault Kadjar (95,7%)
- Ford EcoSport (93,2%)
- Mitsubishi ASX (90,7%)
- Renault Captur (90,1%)
- Lexus RX (88,2%)
- Suzuki SX4 (88,2%)
- Dacia / Renault Duster (87,6%)
- Suzuki Jimny (86,3%)
- Toyota Land Cruiser (85.7%)
- Mercedes-Benz GLE-Class (83,2%)
Тобто, якщо вірити англійцям, що складали цей рейтинг, і клієнтам компанії, серед яких проводили опитування, висновок такий: Дастер надійніше Ленд Крузер, і Mercedes GLE частіше ламається, ніж Ford EcoSport. Ну а найнадійніший кросовер - Рено Каджар. Та й в цілому, якщо оцінити список - виходить, що у Рено найнадійніші автомобілі класу SUV. Які найбільш ненадійні? Знову ж, за даними британців, картина наступна.
Найбільш ненадійні кросовери та позашляховики:
- BMW X6 (20,6%)
- Mercedes-Benz GL-Class (22,4%)
- Porsche Cayenne (25,5%)
- Range Rover Sport (26,1%)
- Chevrolet Captiva (28,0%)
- Range Rover (29,2%)
- Audi Q7 (32,3%)
- Range Rover Evoque (42,3%)
- Land Rover Discovery Sport (46,0%)
- BMW X5 (47,2%)
Який загальний висновок? Нічого нового - в сучасному світі висока ціна далеко не завжди гарантує надійність і безпроблемність в експлуатації. Чи означає це, що треба продавати свій Рендж і пересідати на Дастер? Можливо.