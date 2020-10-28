Британские эксперты, как и британские ученые, любят делать сенсации. На этот раз они взялись за подержанные кроссоверы.

Британское издание This is Money совместно с дилером подержанных авто Warrantywise провели исследования надежности кроссоверов в возрасте от 3-х до 8-ми лет. Сразу стоит сказать, что вопреки распространенным стереотипам, в лидерах и аутсайдерах оказались не совсем те марки, которые ожидаешь там увидеть.

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Исследование основано на результате опросе 750 тысяч клиентов компании Warrantywise, что позволило высчитать индекс надежности и стоимость ремонта, а также количество поломок за последние пять лет. Результат – достаточно объективный рейтинг надежности кроссоверов разных классов и ценовых категорий.

Самые надежные внедорожники и кроссоверы:

Renault Kadjar (95,7%)

Ford EcoSport (93,2%)

Mitsubishi ASX (90,7%)

Renault Captur (90,1%)

Lexus RX (88,2%)

Suzuki SX4 (88,2%)

Dacia / Renault Duster (87,6%)

Suzuki Jimny (86,3%)

Toyota Land Cruiser (85.7%)

Mercedes-Benz GLE-Class (83,2%)

То есть, если верить англичанам, которые составляли этот рейтинг, и клиентам компании, среди которых проводили опрос, вывод такой: Дастер надежнее Ленд Крузер, и Mercedes GLE чаще ломается, чем Ford EcoSport. Ну а самый надежный кроссовер – Рено Каджар. Да и в целом, если оценить список – получается, что у Рено самые надежные автомобили класса SUV. Наиболее ненадежные? Опять же, по данным британцев, картина следующая.

Самые ненадежные кроссоверы и внедорожники:

BMW X6 (20,6%)

Mercedes-Benz GL-Class (22,4%)

Porsche Cayenne (25,5%)

Range Rover Sport (26,1%)

Chevrolet Captiva (28,0%)

Range Rover (29,2%)

Audi Q7 (32,3%)

Range Rover Evoque (42,3%)

Land Rover Discovery Sport (46,0%)

BMW X5 (47,2%)

Каков общий вывод? Ничего нового – в современном мире высокая цена далеко не всегда гарантирует надежность и беспроблемность в эксплуатации. Значит ли это, что надо продавать свой Рендж и пересаживаться на Дастер? Возможно.