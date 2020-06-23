В Беларуси стартовало полномасштабное производство китайского кроссовера

Компания Changan и белорусский завод “Юнисон” приступили к производству компактных китайских кроссоверов Changan CS35 Plus.

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Производство в Беларуси организовано по полному циклу и включает в себя сварку и окраску кузовов. Вслед за CS35 Plus стороны намерены наладить сборку других моделей Changan, в том числе и на электротяге.

Кроме реализации на внутреннем рынке, автомобили из белорусского завода будут поставляться в страны Евразийского экономического союза, а ключевым рынком должна стать Россия.

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