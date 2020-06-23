Курьезные ограничения, связанные с карантином, продолжают удивлять украинцев. Например, с 22 июня украинские СТО должны открываться с 10:00 или с более позднего времени.

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 500, в которое внесены изменения к карантинным ограничениям. Постановление Кабмина № 500 продлило карантин, введенный в марте, до 31 июля 2020 года. В нем установлены некоторые ограничения и правила графика работы предприятий.

Читайте также: Сколько автосервисов собираются прекратить работу

Автосервисы должны начинать свою работу не раньше 10 утра. Одновременно с этим там должны соблюдать все гигиенические меры по противодействию распространению коронавируса. Записываться нужно заранее.

Такой график работы предприятий, которые ремонтируют автомобили и мотоциклы, будет действовать до 31 июля. Не исключено, что и после 31 июля продлят карантин и введут еще какие-то ограничения.

Напомним, что в середине марта украинские СТО были закрыты на карантин. В конце марта Кабмин разрешил им работать, как и некоторым другим предприятиям и магазинам.

Также интересно: Почему автомобилисты уходят от официального автосервиса: названы главные причины