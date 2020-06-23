Курйозні обмеження, пов’язані з карантином, продовжують дивувати українців. Наприклад, з 22 червня українські СТО повинні відкриватися з 10:00 або з більш пізнього часу.

Про це йдеться в постанові Кабміну № 500, в якій внесено зміни до карантинних обмежень. Постанова Кабміну № 500 продовжила карантин, введений в березні, до 31 липня 2020 року. У ній встановлені деякі обмеження і правила щодо графіка роботи підприємств.

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Автосервіси повинні починати свою роботу не раніше 10 ранку. Одночасно з цим там повинні дотримуватися всі гігієнічні заходи для протидії поширенню коронавіруса. Записуватися потрібно заздалегідь.

Такий графік роботи підприємств, які ремонтують автомобілі та мотоцикли, буде діяти до 31 липня. Не виключено, що і після 31 липня продовжать карантин та введуть нові обмеження.

Нагадаємо, що в середині березня українські СТО були закриті на карантин. В кінці березня Кабмін дозволив їм працювати, як і деяким іншим підприємствам та магазинам.

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