У Білорусі стартувало повномасштабне виробництво китайського кросовера

Компанія Changan і білоруський завод “Юнисон” приступили до виробництва компактних китайських кросоверів Changan CS35 Plus.

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Виробництво в Білорусі організовано по повному циклу і включає в себе зварювання і фарбування кузовів. Слідом за CS35 Plus сторони мають намір налагодити складання інших моделей Changan, у тому числі і на електротязі.

Крім реалізації на внутрішньому ринку, автомобілі з білоруського заводу будуть поставлятися у країни Євразійського економічного союзу, а ключовим ринком має стати Росія.

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