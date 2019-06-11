Кому й навіщо знадобилась така машина – залишається загадкою.

В основі унікального пікапа лежить Renault Clio зразка 1998 року. Окрім головної модифікації, колишній хетчбек отримав ще й дещо зі світу позашляховиків.

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На центральній стійці автомобіля можна помітити шильдик Рininfarina, та, сподіваємось, італійська студія не має жодного стосунку до цієї креації. Невідомо, чи був оригінальний хетчбек Clio був п’ятидверним, чи тридверним, але наразі він має лише пару дверцят і довгий багажник позаду. Настільки довгий, що автору проекта довелось додати ще одну вісь.



Крім того, Renault Clio обзавівся “кенгурином” на передньому бампері, з додатковим освітленням та лебідкою. Також на даху був розміщений ще один блок прожекторів. За інформацією автора відео, пікап зберіг передньопривідну схему трансмісії і оснащений 1,5-літровим 82-сильним турбодизелем та 5-ступінчатою “механікою”.

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