Кому и зачем понадобилась такая машина – остается загадкой.

В основе уникального пикапа лежит Renault Clio образца 1998 года. Кроме главной модификации, бывший хэтчбек получил еще и кое-что из мира внедорожников.

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На центральной стойке автомобиля можно заметить шильдик Рininfarina, и, надеемся, итальянская студия не имеет никакого отношения к этой креации. Неизвестно, был ли оригинальный хэтчбек Clio пятидверным или трехдверным, но пока он имеет только пару дверей и длинный багажник позади. Столь длинный, что автору проекта пришлось добавить еще одну ось.

Кроме того, Renault Clio обзавелся "кенгурином" на переднем бампере, с дополнительным освещением и лебедкой. Также на крыше был размещен еще один блок прожекторов. По информации автора видео, пикап сохранил переднеприводную схему трансмиссии и оснащен 1,5-литровым 82-сильным турбодизелем и 5-ступенчатой "механикой".

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