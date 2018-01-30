До автошоу залишилось трохи більше місяця. Серед безлічі концептів та прототипів весною у Швейцарії відбудуться й прем'єри серійних моделей, що потраплять до дилерськіх центрів вже цього року. До вашої уваги повний список цих авто вже зараз.

Цього року на виставкових площадках Palexpo Arena, де проходить Женевський автосалон, автовиробники проведуть кілька значних прем’єр, більшість з яких потрапить до України вже цього року.

Деякі з цих автомобілів вже встигли “засвітитися” у ЗМІ у вигляді шпіонських фото та офіційних тізерів, інші вже навіть представлені на сайтах виробників та доступні для попереднього замовлення, а щоб побачити решту доведеться усе ж таки дочекатися березня.

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Aston Martin

Британська компанія готує прем’єру Vantage – спорткара “початкового рівня” з двигуном V8.

Aston Martin Vantage

Audi

Чотири кільця з Інгольштадту будуть представлені у Женеві новим седаном A6, а також електричним кросовером E-Tron.

Audi E-Tron

Bentley

Подіум компанії прикрасить молодша версія спортивного позашляховика Bentayga з 542-сильним двигуном V8, а також гібридна версія PHEV з 2,9-літровом бензиновим V6 турбо та електродвигуном.

Bentley Bentayga V8

BMW

Мінівен 2-ї серії дочекався фейсліфту і на Женевському автосалоні його продемонструють разом з новим купеподібним кросовером X4.

BMW 2-ї серії

Citroen

Тотально змінив свій вигляд французький провокатор C4 Cactus, саме він і стане окрасою стенду Citroen.

Citroen C4 Cactus

Ferrari

Чутки пророкують світову прем’єру гарячої версії моделі 488 Speciale з приставкою GTO саме на Женевському автошоу.

Візуалізація Ferrari 488 Speciale GTO

Fiat

Tipo Sport – дещо вдосконалена версія типового мешканця вузьких європейських вулиць – недорого компактного хетчбека. Побачити автомобіль зможемо лише під час прем’єри.

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Ford

Кросовер Edge буде представлено зі всебічним фейсліфтом як зовні, так і всередині. Також очікується поява хетчбеків Fiesta та Focus у виконанні ST.

Hyundai

Через увесь континент до Швейцарії прибуде корейська новинка – середньорозмірний електричний кросовер Kona EV. Однак навіть більш цікавою видається прем’єра нового покоління позашляховика Santa Fe, добре знаної та шанованої моделі на нашому ринку.

Hyundai Kona EV

Jaguar

Довгоочікуваний електричний кросовер i-Pace від британської марки нарешті буде офіційно представлено світу у рамках Женевського автосалону.

Jaguar i-Pace

Jeep

Європейський дебют легендарного позашляховика Wrangler також відбудеться у Женеві.

Jeep Wrangler

KIA

Нове, третє покоління моделі Cee’d стане найзначнішою подією на стенді KIA.

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Range Rover

Чекаємо на унікальну модель SV Coupe, що приурочена до 70 річниці випуску дводверних Рейндж Ровер.

Range Rover SV Coupe

Lexus

Деталі прем’єри усе ща тримаються в таємниці, але, ймовірніше за все, це буде компактний кросовер на основі концепту UX.

Концепт Lexus UX

McLaren

Екстремальна версія суперкару P15 Senna, названа на честь легендарного гонщика Формули-1 предстане перед публікою на стенді МакЛарен.

McLaren P15 Senna

Mercedes-Benz

Одразу дві прем’єри від Мерседес: компактний хетчбек A-class та спортивне купе AMG GT Coupe, що минулого року було представлено також у Женеві у вигляді концепту.

Mercedes-Benz A-class

MINI

Новенькі хетчбек та кабріолет від Міні будуть хизуватися, окрім усього іншого, задніми фарами з підсвіткою у вигляді британського прапору.

MINI Cooper 2018

Morgan

Модель з назвою Aero GT змінить попередника – Aero 8. Британський ретрофутуризм був і залишається екзотикою, навіть на батьківщині.

Morgan Aero GT

Rimac

Так само мало знана в Україні й молода хорватська марка Rimac. Між тим на стенді компанії буде представлено вже другий електричний спорткар під назвою Concept Two.

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SEAT

Публіці Женевського автошоу буде представлено “гарячу” версію кросовера Ateca, що отримав приставку Cupra до своєї назви.

SEAT Ateca Cupra

Skoda

Інформацію офіційно не підтверджено, але за усіма даними у Женеві відбудеться прем’єра оновленої Fabia.

Тізер Skoda Fabia

Volvo

Від шведської компанії чекаємо дебюту середньорозмірного універсалу V60.

Volvo V60

Нагадаємо, автошоу у Женеві розпочне свою роботу для відвідувачів 8 березня і триватиме протягом десяти днів до 18 березня.

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