Гальмування питання щодо знесення п’ятого цеху заводу "Більшовик" затягуватиме процес будівництва Шулявського шляхопроводу. На місці п’ятого цеху заводу мають звести один зі з’їздів із нового мосту. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

Віталій Кличко: "Гальмування процесу знесення п’ятого цеху "Більшовика" може затягнути будівництво Шулявського шляхопроводу"

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"Підрядник обіцяє відкрити рух транспорту новим мостом вже до кінця цього року. Але у нас є ускладнення. Потрібно знести п’ятий цех заводу "Більшовик", на місці якого повинен бути один зі з’їздів. Цей цех не працює зараз. Там продають секонд-хенд. Але Фонд держмайна гальмує процес. У них різні відмовки, мовляв, це неможливо зробити", – зазначив Віталій Кличко.

За словами мера, для такого рішення необхідна насамперед політична воля. Оскільки йдеться про важливий об’єкт інфраструктури столиці.

"Будемо переходити до більш активних дій. Нам потрібно вкластися в терміни. Якщо міст побудують, а потім доведеться зносити цех, це зможе збільшити і кошторис робіт, і затягуватиме процес будівництва шляхопроводу", – додав Віталій Кличко.

Він нагадав, що наразі на Шулявському шляхопроводі тривають активні роботи, вже повністю розібрали старий шляхопровід. І зібрали перший прогін нового мосту.

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Також міський голова зауважив, що на сьогодні в столиці 75 столичних мостів знаходяться в передаварійному стані.