Торможение вопроса о снос пятого цеха завода "Большевик" будет затягивать процесс строительства Шулявского путепровода. На месте пятого цеха завода должны построить один из съездов с нового моста. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "112 Украина".

Виталий Кличко: "Торможение процесса снос пятого цеха "Большевика" может затянуть строительство Шулявского путепровода".

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"Подрядчик обещает открыть движение транспорта по новому мосту уже до конца этого года. Но у нас есть осложнения. Нужно снести пятый цех завода "Большевик", на месте которого должен быть один из съездов. Этот цех не работает сейчас. Там продают секонд-хенд. Но Фонд госимущества тормозит процесс. У них разные отговорки, мол, это невозможно сделать", – отметил Виталий Кличко.

По словам мэра, для такого решения необходима прежде всего политическая воля. Поскольку речь идет о важном объекте инфраструктуры столицы.

"Будем переходить к более активным действиям. Нам нужно уложиться в сроки. Если мост построят, а потом придется сносить цех, это сможет увеличить и смету работ, и будет затягивать процесс строительства путепровода", – добавил Виталий Кличко.

Он напомнил, что сейчас на Шулявском путепроводе продолжаются активные работы, уже полностью разобрали старый путепровод. И собрали первый прогон нового моста.

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Также городской глава отметил, что на сегодня в столице 75 столичных мостов находятся в предаварийном состоянии.