Останній із 30 побудованих екземплярів дістався покупця. Це означає, що історія всього сімейства "Широнов" стала ще ближче до завершення.

Нагадаємо, ще 2019 року прототип Bugatti встановив неофіційний рекорд швидкості, розігнавшись на випробувальному треку Ера-Лессін до 304,773 милі на годину (490,484 км/год). Звідси й індекс 300+, яким вирішили відзначити лімітовану серію клієнтських машин, на яких, щоправда, встановили обмежувач на позначці 440 км/год. Перші вісім купе з цієї колекції нам показали ще минулої осені.

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Від базового "Широна" Chiron Super Sport 300+ відрізняється більш аскетичним кузовом, з якого прибрали все зайве для максимального зниження опору повітря і подовжили на 25 см корми, форсовані з 1500 до 1600 к.с. двигуном W16, переналаштованою коробкою передач, програмним забезпеченням. Крім того, кузов прикрашений оранжевими смугами – у дусі інших чемпіонських Bugatti: купе Veyron Super Sport World Record Edition та родстера Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse WRC Edition.

Ця модифікація мала додатковий тираж: побудували ще дев'ять Chiron Super Sport без суфікса 300+ у назві та з іншим декором, скинувши базову ціну з 3,5 до 3,2 мільйона євро. До речі, нещодавно з'ясувалося, що восьмилітровий мотор цієї машини навіть потужніший і тяговіший, ніж очікував виробник: на фірмовому диностенді він показав 1618 к.с. та 1665 Нм.

Минулого місяця Bugatti відрапортувала про завершення постачання «Широнів» європейським покупцям. У фінальну міні-серію, присвячену дочці засновника компанії Ебе Бугатті, потрапили одна стандартна модель та два Chiron Super Sport.