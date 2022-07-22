Последний из 30 построенных экземпляров добрался до покупателя. Это значит, что история всего семейства "Широнов" стала еще ближе к завершению.

Напомним, еще в 2019 году прототип Bugatti установил неофициальный рекорд скорости, разогнавшись на испытательном треке Эра-Лессина до 304,773 мили в час (490,484 км/ч). Отсюда и индекс 300+, которым решили отметить лимитированную серию клиентских машин, на которых установили ограничитель на отметке 440 км/ч. Первые восемь купе из этой коллекции нам показали еще прошлой осенью.

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От базового "Широна" Chiron Super Sport 300+ отличается более аскетическим кузовом, из которого убрали все лишнее для максимального снижения сопротивления воздуху и удлинили на 25 см корма, форсированные с 1500 до 1600 л.с. двигателем W16, перенастроенной коробкой передач, программным обеспечением. Кроме того, кузов украшен оранжевыми полосами – в духе других чемпионских Bugatti: купе Veyron Super Sport World Record Edition и родстера Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse WRC Edition.

Эта модификация имела дополнительный тираж: построили еще девять Chiron Super Sport без суффикса 300+ в названии и с другим декором, сбросив базовую цену с 3,5 до 3,2 миллионов евро. Кстати, недавно выяснилось, что восьмилитровый мотор этой машины даже мощнее и тяговее, чем ожидал производитель: на фирменном диностенде он показал 1618 л.с. и 1665 Нм.