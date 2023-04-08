Компанія Bugatti показала унікальне карбонове яйце вартістю 200 000 доларів.

Ексклюзивний аксесуар розробили разом із ювелірами з фірми Asprey. Фахівці випустять 111 незвичайних арт-об'єктів, які являють собою яйце на підставці, оброблене коштовними матеріалами.

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Разом з аксесуаром, який надсилає до історії Bugatti, покупці отримають персоналізований NFT-токен. Вартість новинки можна порівняти з цінами на суперкари.

Зовнішня оболонка яйця виконана з карбону і покрита спеціальною решіткою, яку можна виготовити із золота чи срібла. За словами творців, аксесуар відсилає до висловлювання отця Карло Бугатті, який назвав яйце досконалою природною формою.

Іншим відсиланням є силуети слонів на поверхні арт-об'єкта, які є інтерпретацією скульптури під назвою «Танцювальний слон», яку Етторе Бугатті використовував для прикраси гіперкара Type 41 Royale. Ювеліри повідомили, що всередині яйця відтворили точну копію штаб-квартири компанії у Мольсаймі.