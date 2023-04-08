Компания Bugatti показала уникальное карбоновое яйцо стоимостью 200 000 долларов.

Эксклюзивный аксессуар был разработан вместе с ювелирами из фирмы Asprey. Специалисты выпустят 111 необычных арт-объектов, представляющих собой яйцо на подставке, обработанное ценными материалами.

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Вместе с аксессуаром, который посылает в историю Bugatti, покупатели получат персонализированный NFT-токен. Стоимость новинки сравнима с ценами на суперкары.

Наружная оболочка яйца выполнена из карбона и покрыта специальной решеткой, которую можно изготовить из золота или серебра. По словам создателей, аксессуар отсылает к выражению отца Карло Бугатти, который назвал яйцо совершенной природной формой.

Другой отсылкой являются силуэты слонов на поверхности арт-объекта, являющиеся интерпретацией скульптуры под названием «Танцевальный слон», которую Этторе Бугатти использовал для украшения гиперкара Type 41 Royale. Ювелиры сообщили, что внутри яйца воспроизведена точная копия штаб-квартиры компании в Мольсайме.