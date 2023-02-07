Коллекцию очков Bugatti презентовали в минувшие выходные в Милане.

Компания Bugatti объединилась с дизайнером Ларри Сэндсом, которого называет "свободным пионером в мире оптической моды", и выпустила первую в своей истории коллекцию очков Bugatti Eyewear Collection One.

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Очки для поклонников гиперкаров выполнены в девяти разных стилях, вдохновленных творческим видением Этторе Бугатти. Цена очков стартует со 1295 долларов, что делает их одним из самых доступных продуктов марки.

Bugatti отмечают, что для изготовления Collection One были применены материалы, ранее никогда не использовавшиеся в оптической индустрии. Каждое изделие производится вручную в Японии из серебра 925 пробы с отделкой из 18-каратного золота и палладия. Также аксессуары украшают углеродное волокно и черное дерево Macassar – это ссылка на гиперкары, как и фирменная эмблема Macaron.

Еще одна особенность Collection One, которая роднит очки с автомобилями – использование метода вакуумного напыления (physical vapor deposition, или PVD). В процессе твердый материал улетучивается в вакууме, после чего оседает на поверхность изделия, создавая тонкое покрытие с высокой износостойкостью.

По словам Ларри Сэндса, занимающегося дизайном очков уже более 60 лет, приглашение к сотрудничеству от Bugatti стало для него сюрпризом. «Все, что я делаю, необычно. А Bugatti Eyewear – одна из самых необычных моих работ на сегодняшний день», – прокомментировал коллекцию дизайнер.

В коллекцию вошли 37 аксессуаров. Цена стартует 1295 долларов и доходит до 15 000 долларов в зависимости от модели и материалов, из которых она сделана.

Однако начальная цена очков – не самая низкая среди продуктов Bugatti. Так, летом прошлого года французская марка выпустила скутер ценой 919,99 доллара и шампанское в бутылке из углепластика за 290 евро.