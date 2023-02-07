Колекцію окулярів Bugatti презентували минулими вихідними в Мілані.

Компанія Bugatti об'єдналася з дизайнером Ларрі Сендсом, якого називає «вільним піонером у світі оптичної моди», і випустила першу в своїй історії колекцію окулярів Bugatti Eyewear Collection One.

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Окуляри для шанувальників гіперкарів виконані у дев'яти різних стилях, натхненних творчим баченням Етторе Бугатті. Ціна окулярів стартує з 1295 доларів, що робить їх одним із найдоступніших продуктів марки.

Bugatti відзначають, що для виготовлення Collection One були застосовані матеріали, які раніше ніколи не використовувалися в оптичній індустрії. Кожен виріб виготовляється вручну в Японії зі срібла 925 проби з обробкою з 18-каратного золота та паладію. Також аксесуари прикрашає вуглецеве волокно та чорне дерево Macassar – це посилання на гіперкари, як і фірмова емблема Macaron.

Ще одна особливість Collection One, яка ріднить окуляри з автомобілями, - використання методу вакуумного напилення (physical vapor deposition, або PVD). У процесі твердий матеріал випаровується у вакуумі, після чого осідає на поверхню виробу, створюючи тонке покриття з високою зносостійкістю.

За словами Ларрі Сендса, котрий займається дизайном окулярів вже понад 60 років, запрошення до співпраці від Bugatti стало для нього сюрпризом. «Все, що я роблю, незвичайне. А Bugatti Eyewear — одна з найнезвичайніших моїх робіт на сьогоднішній день», — прокоментував колекцію дизайнер.

До колекції увійшли 37 аксесуарів. Ціна стартує 1295 доларів і доходить до 15 000 доларів залежно від моделі та матеріалів, з яких вона виготовлена.

Однак початкова ціна окуляр – не найнижча серед продуктів Bugatti. Так, влітку минулого року французька марка випустила скутер ціною 919,99 долара та шампанське у пляшці з вуглепластику за 290 євро.