Bugatti змінює конструкцію 16-циліндрового двигуна для наступника Chiron

Новий двигун, призначений для наступника Chiron, матиме 16 циліндрів. Наступний гіперкар Molsheim з’явиться в червні з потужною силовою установкою без наддуву. З'явилися нові подробиці про шістнадцятициліндровий монстр.

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Генеральний директор Bugatti-Rimac Мате Римак поділився деякими попередніми деталями під час конференції Future of the Car Summit у Лондоні. 36-річний інженер і підприємець розповів, що в V-16 взагалі буде відсутній турбонаддув. Це суттєва відмінність від Chiron і Veyron. Ці автомобілі користувалися квадротурбіною.

Засновник і генеральний директор Rimac Group, яка володіє 55 відсотками Bugatti Rimac, заявив, що новий двигун V-16 матиме колосальні метр в довжину. Це зробить його довшим за вихідний W-16. Останній покине модельний ряд, коли виробництво родстера Mistral і трекового Bolide закінчиться. Уже підтверджено, що новий двигун має функцію гібридизації.

Німецький журнал Auto Motor und Sport стверджує, що V-16 має гігантський робочий об’єм 8,3 л і був розроблений спільно з Cosworth. Він розкручується до 9000 об/хв і працює з трьома електродвигунами. У сукупності потужність могла досягати 1800 кінських сил. Кажуть, що сам по собі двигун внутрішнього згоряння видає приблизно 1000 к.с.

Вважається, що два з електродвигунів приводять у рух передні колеса, а третій – задню вісь. Останній нібито вбудований у восьмиступінчасту автоматичну коробку передач з подвійним зчепленням. З урахуванням DCT, як повідомляється, довжина двигуна/коробки передач становить два метри. Якщо вірити звітам, інженери Bugatti вклали батарею ємністю 24,8 кВт/год, яка розрахована на 60 км запасу ходу на електриці.

AMS підтверджує, що заміна Bugatti Chiron розганяється до сотні приблизно за дві секунди та до 200 менш ніж за п’ять. Від 0 до 300 км/год це займе менше десяти секунд, а завдання 0-400 км/год можна виконати менш ніж за 25 секунд. Максимальна швидкість буде обмежена електронікою на рівні 445 км/год.

Планується виготовити лише 250 машин. Нагадаємо, що Veyron було обмежено 450 одиницями, тоді як Chiron виготовляється у 500 екземплярах. Незважаючи на те, що відкриття відбудеться наступного місяця, поставки клієнтам, очевидно, не почнуться раніше 2026 року. Ціна буде як мінімум 3,86 мільйона доларів.