Bugatti меняет конструкцию 16-цилиндрового двигателя для преемника Chiron

Новый двигатель, предназначенный для преемника Chiron, будет иметь 16 цилиндров. Гиперкар Molsheim появится в июне с мощной силовой установкой без наддува. Появились новые подробности о шестнадцатицилиндровом монстре.

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Генеральный директор Bugatti-Rimac Мате Римак поделился некоторыми предварительными деталями во время конференции Future of the Car Summit в Лондоне. 36-летний инженер и предприниматель рассказал, что в V-16 вообще будет отсутствовать турбонаддув. Это существенное отличие от Chiron и Veyron. Эти автомобили пользовались квадротурбиной.

Основатель и генеральный директор Rimac Group, которая владеет 55 процентами Bugatti Rimac, заявил, что новый двигатель V-16 будет иметь колоссальные метр в длину. Это сделает его длиннее исходного W-16. Последний покинет модельный ряд, когда производство родстера Mistral и трекового Bolide закончится. Уже подтверждено, что новый двигатель имеет функцию гибридизации.

Немецкий журнал Auto Motor und Sport утверждает, что V-16 имеет гигантский рабочий объем 8,3 л и был разработан совместно с Cosworth. Он раскручивается до 9000 об/мин и работает с тремя электродвигателями. В совокупности мощность могла достигать 1800 лошадиных сил. Говорят, что сам по себе двигатель внутреннего сгорания выдает примерно 1000 л.с.

Считается, что два из электродвигателей приводят в движение передние колеса, а третий – заднюю ось. Последний якобы встроен в восьмиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением. С учетом DCT, как сообщается, длина двигателя/коробки передач составляет два метра. Если верить отчетам, инженеры Bugatti вложили батарею емкостью 24,8 кВт/ч, которая рассчитана на 60 км запаса хода на электричестве.

AMS подтверждает, что замена Bugatti Chiron разгоняется до сотни примерно за две секунды и до 200 менее чем за пять. От 0 до 300 км/ч это займет менее десяти секунд, а задание 0-400 км/ч можно выполнить менее чем за 25 секунд. Максимальная скорость будет ограничена электроникой на уровне 445 км/ч.

Планируется изготовить всего 250 машин. Напомним, что Veyron было ограничено 450 единицами, тогда как Chiron изготавливается в 500 экземплярах. Несмотря на то, что открытие состоится в следующем месяце, поставки клиентам, очевидно, не начнутся раньше 2026 года. Цена будет как минимум 3,86 миллиона долларов.