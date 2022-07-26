Bugatti оголосила про намір перетворитися з виробника гіперкарів на люксовий бренд з ширшим охопленням, що пропонує й інші продукти. З цього приводу марка вирішила переосмислити свій фірмовий стиль та корпоративний дизайн.

Емблема бренду, як і раніше, є стилізованим зображенням ініціалів Етторе Бугатті, але воно відповідно до тенденцій останніх років зроблено більш лаконічним і «пласким».

Читайте також: Bugatti припинила постачання ексклюзивних Chiron Super Sport 300+

Керуючий директор з продажу та маркетингу Bugatti Automobiles Хендрік Малиновський називає новий дизайн сміливішим і прогресивнішим і більш відповідним тому, якою компанія є сьогодні і куди має намір рухатися в майбутньому.

При цьому, за словами топ-менеджера, для зміни айдентики Bugatti проаналізувала свою історію: «Ми оцінили, як випуск Chiron змінив позиціонування та привабливість марки, як змінився світ за останні десять років. Не забувайте, коли вийшов Veyron, iPhone ще не існувало».

Нагадаємо, з недавнього часу бренд із Мольсема входить до однієї компанії з хорватським виробником електромобілів: об'єднану фірму під керівництвом Мате Рімаца назвали Bugatti Rimac. Кожна із сторін збереже власні модельні ряди та виробничі потужності, при цьому співпраця на рівні дизайну та технологій обіцяє бути тісною. Наразі французи завершують постачання «Широнів», а паралельно працюють над наступним гіперкаром, який буде значною мірою електрифікований. Вибраним клієнтам його покажуть уже цього року, простим смертним доведеться чекати на прем'єри до 2024-го.