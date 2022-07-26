Bugatti объявила о намерении превратиться из производителя гиперкаров в люксовый бренд с более широким охватом, который предлагает и другие продукты. По этому поводу марка решила переосмыслить свой фирменный стиль и корпоративный дизайн.

Эмблема бренда по-прежнему является стилизованным изображением инициалов Этторе Бугатти, но оно в соответствии с тенденциями последних лет сделано более лаконичным и плоским.

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Управляющий директор по продажам и маркетингу Bugatti Automobiles Хендрик Малиновский называет новый дизайн более смелым и прогрессивным и более подходящим тому, какова компания сегодня и куда намерена двигаться в будущем.

При этом, по словам топ-менеджера, для смены айдентики Bugatti проанализировала свою историю: «Мы оценили, как выпуск Chiron изменил позиционирование и привлекательность марки, как изменился мир за последние десять лет. Не забывайте, когда вышел Veyron, iPhone еще не было».

Напомним, с недавнего времени бренд из Мольсема входит в одну компанию с хорватским производителем электромобилей: объединенную фирму под руководством Мате Римаца назвали Bugatti Rimac. Каждая из сторон сохранит свои модельные ряды и производственные мощности, при этом сотрудничество на уровне дизайна и технологий обещает быть тесным. Пока французы завершают поставки «Широнов», а параллельно работают над следующим гиперкаром, который будет в значительной степени электрифицирован. Избранным клиентам его покажут уже в этом году, простым смертным придется ждать премьеры до 2024-го.