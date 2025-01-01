BYD форсує виробничу програму у Туреччині

BYD відкладе масове виробництво на своєму новому заводі з виробництва електромобілів в Угорщині до 2026 року і працюватиме на неповну потужність принаймні перші два роки, пише УкрАвтопром.

Читайте також: Електромобіль BYD дешевший 10 тисяч доларів, розійшовся мільйонним тиражем

Водночас китайський автовиробник почне виробництво автомобілів раніше, ніж очікувалося, на новому заводі в Туреччині, де вартість робочої сили нижча.

Більшість автомобілів, виготовлених на заводі в Туреччині будуть призначені для європейських ринків і не обкладатимуться митом при експорті до ЄС.

Виробництво на заводі в Манісі, на заході Туреччини, значно перевищить заплановані 150 тис. авто на рік, повідомляють інсайдери.